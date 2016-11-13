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Збірна України мінімально перемогла національну команду Фінляндії

Збірна України мінімально перемогла національну команду Фінляндії

Київ • УНН

 • 11847 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У матчі 4-го туру відбіркового етапу чемпіонату світу-2018 національна збірна України на стадіоні “Чорноморець” мінімально обіграла Фінляндію — 1:0, повідомляє кореспондент УНН.

Вже на старті поєдинку “жовто-блакитні” створили гольовий момент — боротьбу за верхову подачу від Андрія Ярмоленка виграв нападник іспанської “Гранади” Артем Кравець, але після удару головою форварда, м’яч потрапив у стійку воріт. Найбільшу активність у зустрічі проявляв Євген Коноплянка, котрий і став учасником взяття воріт. Саме представник “Шальке” прорвався лівим флангом у карний майданчик гостей та віддав гольову передачу на А.Кравця, який з метра переправив м’яч у порожні ворота фінів — 1:0.

На 33 хвилині на підступах до власних воріт помилився Олександр Кучер, але після удару представника Фінляндії м’яч на кутовий перевів Андрій Пятов.

У другому таймі команди обмінялися по-одному гострому моменту. На 61 хвилині Маркканен примудрився пробити вище воріт з близької відстані після того, як А.Пятов випустив м’яч із рук. За 10 хвилин до кінця основного часу хавбек “Шальке” Є.Коноплянка отримав витончений пас від Богдана Бутка і завдав удар з центру штрафного майданчика, проте ефектний сейв здійснив голкіпер Градецьки.

Примітно, що за національну збірну України дебютував 18-річний півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков, який з’явився на полі з 83 хвилини.

Нагадаємо, що наразі в українського колективу 8 очок і друге місце у групі І.

Додамо також, 15 листопада “синьо-жовті” проведуть товариський поєдинок в Харкові зі збірною Сербії.

Українські Національні Новини

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