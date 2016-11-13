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Сборная Украины минимально победила национальную команду Финляндии

Сборная Украины минимально победила национальную команду Финляндии

Киев • УНН

 • 11847 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 национальная сборная Украины на стадионе "Черноморец" минимально обыграла Финляндию - 1: 0, сообщает корреспондент УНН.

Уже на старте поединка "желто-голубые" создали голевой момент - борьбу за верховой подачу от Андрея Ярмоленко выиграл нападающий испанской "Гранады" Артем Кравец, но после удара головой форварда, мяч попал в штангу ворот. Наибольшую активность во встрече проявлял Евгений Коноплянка, который и стал участником взятия ворот. Именно представитель "Шальке" прорвался левым флангом в штрафную гостей и отдал голевую передачу на А.Кравца, который с метра переправил мяч в пустые ворота финнов - 1: 0.

На 33 минуте на подступах к воротам ошибся Александр Кучер, но после удара представителя Финляндии мяч на угловой перевел Андрей Пятов.

Во втором тайме команды обменялись по одному острому моменту. На 61 минуте Маркканен умудрился пробить выше ворот с близкого расстояния после того, как А.Пятов выпустил мяч из рук. За 10 минут до конца основного времени хавбек "Шальке" Е.Коноплянка получил изящный пас от Богдана Бутко и нанес удар из центра штрафной, однако эффектный сейв совершил голкипер Градецкий.

Примечательно, что за национальную сборную Украины дебютировал 18-летний полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, который появился на поле с 83 минуты.

Напомним, что сейчас в украинской сборной 8 очков и второе место в группе И.

Добавим также, 15 ноября "сине-желтые" проведут товарищеский поединок в Харькове со сборной Сербии.

Украинские Национальные Новости

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