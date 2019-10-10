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Збірна Португалії втратила одного із лідерів перед матчем з Україною

Київ • УНН

 • 11061 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Збірна Португалії оголосила про втрату одного з ключових виконавців напередодні матчів кваліфікації Євро-2020, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу Португалії.

Збірна Португалії втратила одного із лідерів перед матчем з Україною

Допомогти португальцям у двох найближчих баталіях не зможе півзахисник іспанського "Бетіса" Вільям Карвалью. Спочатку хавбек повідомив тренерському штабу про проблеми із м'язами. Після аналізу стану гравця він продовжив тренувальний процес у складі збірної. Проте після тренування ним були пройдені додаткові тести, які виявили неможливість португальцем прийняти участь у зустрічах із Люксембургом та Україною.

Замість Карвалью в терміновому порядку був викликаний півзахисник англійського "Евертона" Андре Гомеш.

Примітно, що Карвалью був незамінним гравцем португальської команди у відборі на Євро-2020, який провів усі 4 поєдинки та є другим бомбардиром команди після Кріштіану Роналду (5 голів). В активі Карвалью два забиті м'ячі.

Відзначимо, раніше стан португальців покинув представник нападу "Бенфіки" Рафа Сілва.
Додамо, матч Україна – Португалія пройде 14 жовтня на НСК "Олімпійський".

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