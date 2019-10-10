Сборная Португалии потеряла одного из лидеров перед матчем с Украиной

Помочь португальцам в двух ближайших баталиях не сможет полузащитник испанского "Бетиса" Уильям Карвалью. Сначала хавбек сообщил тренерскому штабу о проблемах с мышцами. После анализа состояния игрока он продолжил тренировочный процесс в составе сборной. Однако после тренировки ним были пройдены дополнительные тесты, которые обнаружили невозможность португальцем принять участие во встречах с Люксембургом и Украиной.

Вместо Карвалью в срочном порядке был вызван полузащитник английского "Эвертона" Андре Гомеш.

Примечательно, что Карвалью был незаменимым игроком португальской команды в отборе на Евро-2020, который провел все 4 поединка и является вторым бомбардиром команды после Криштиану Роналду (5 голов). В активе Карвалью два забитых мяча.

Отметим, ранее состояние португальцев покинул представитель нападения "Бенфики" Рафа Силва.

Добавим, матч Украина - Португалия пройдет 14 октября на НСК "Олимпийский".