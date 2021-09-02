Збірна Франції у меншості зіграла внічию у грі з Боснією та Герцеговиною
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В рамках поєдинку відбору ЧС-2022 грізна збірна Франції втратила очки у домашній зустрічі із Боснією і Герцеговиною, інформує кореспондент УНН.
Деталі
Команди обмінялися голами наприкінці тайму. За гостей відзначився Едін Джеко після передачі Деміровіча, а відповідь від "триколірних" була від Грізманна.
На старті другої половини ситуацію для господарів погіршило вилучення Кунде. Рахунок до фінального свистка так і не змінився – 1:1.
Доповнення
Обидві команди виступають разом із Україною у групі D. Французи лідирують із 8-ма очками в 4-х матчах, а "Боснія і Герцеговина" має 2 бали в 3-х баталіях.