Збірна депутатів з футболу звернулася до ЗМІ: фейки про ФФУ дискредитують український футбол на весь світ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Міжфракційне об’єднання Збірна народних депутатів з футболу звернулося до ЗМІ із закликом не поширювати фейкову інформацію про Президента ФФУ про нібито виплачені дивіденди від членства в Раді директорів компанії UEFA Events. Відповідну заяву було оприлюднено на сторінці в Facebook об’єднання, передає УНН.
“Збірна народних депутатів повністю підтримує капітана команди, Президента ФФУ Андрія Павелка. Це не перша інформаційна атака проти ФФУ! Звертаємось до ЗМІ не поширювати фейки, які дискредитують українську Федерацію футболу та український футбол в світі!!!” – йдеться в заяві Міжфракційного об’єднання Збірна народних депутатів.
Нагадаємо, раніше на підставі неправдивих звинувачень на адресу Андрія Павелка, активісти вимагали від НАЗК притягнути президента ФФУ до відповідальності “за порушення антикорупційного законодавства” та начебто наявність у його діях конфлікту інтересів.
В УЄФА заявили, що Андрій Павелко, будучи членом Ради директорів компанії UEFA Events, не отримує від цієї діяльності ніяких доходів.