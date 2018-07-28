Сборная депутатов по футболу обратилась к СМИ: фейки о ФФУ дискредитируют украинский футбол на весь мир
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Межфракционное объединение Сборная народных депутатов по футболу обратилось к СМИ с призывом не распространять фейковую информацию о Президенте ФФУ о якобы выплаченных дивидендах от членства в Совете директоров компании UEFA Events. Соответствующее заявление было опубликовано на странице в Facebook объединения, передает УНН.
"Сборная народных депутатов полностью поддерживает капитана команды, Президента ФФУ Андрея Павелко. Это не первая информационная атака против ФФУ! Обращаемся к СМИ не распространять фейки, которые дискредитируют украинскую Федерацию футбола и украинский футбол в мире!!!" - говорится в заявлении межфракционного объединения Сборная народных депутатов.
Напомним, ранее на основании ложных обвинений в адрес Андрея Павелко, активисты требовали от НАПК привлечь президента ФФУ к ответственности "за нарушение антикоррупционного законодательства" и якобы наличие в его действиях конфликта интересов.
В УЕФА заявили, что Андрей Павелко, будучи членом Совета директоров компании UEFA Events, не получает от этой деятельности никаких доходов.