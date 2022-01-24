Збільшення на 2-3 тисячі не є для нас критичними: Данілов про кількість російських військ на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На кордоні з Україною знаходиться близько 109 тис. військової компоненти. Їх супроводжують близько 10-11 тис. додаткових військовослужбовців. Про це Секретар РНБО Олексій Данілов заявив під час брифінгу коментуючи війська РФ на кордоні з Україною, передає кореспондент УНН.
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“Ми на сьогодні бачимо 109 тис. військової компоненти. Ми бачимо безпосередньо порядка 10-11 тис. так званого супроводу... Якщо для наших партнерів це велике питання по збільшенню, то для нас це не новина. Збільшення на 2-3 тисячі не є для нас критичними. Ми все це відслідковуємо”, — розповів Данілов.
Доповнення
Олексій Данілов заявив, що на сьогоднішній день здійснити повномасштабний наступ на Україну неможливо зробити навіть фізично.
Додамо
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.