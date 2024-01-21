Збільшилася кількість північнокорейських перебіжчиків у 2023 році, включаючи молодь та еліту

У Південній Кореї заявили, що кількість північнокорейських перебіжчиків збільшилась у 2023 році порівняно з попередніми двома роками. Серед них зросла кількість молоді та північнокорейської еліти. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Міністерство з питань об'єднання Південної Кореї зафіксувало 196 перебіжчиків, які в'їхали в країну торік. Більша частина з них у віці від 20 до 30 років, і близько 84% - жінки.

У 2020 році КНДР закрила свої кордони, зануривши країну в ще більшу ізоляцію. Лише 63 перебіжчики в'їхали до Південної Кореї у 2021 році та 67 у 2022 році, згідно з урядовими даними. У 2023 році країна почала дещо відкриватися, дозволивши громадянам, які проживають за кордоном, повернутися і відновивши міжнародне авіасполучення з деякими країнами, зокрема з Китаєм і Росією.

За даними міністерства, серед тих, хто втік минулого року, було близько 10 осіб, яких воно назвало елітними північнокорейцями, чого не траплялося з 2017 року.

Серед них дипломати, інші офіційні особи та студенти, які перебувають за кордоном, яким минулого року було наказано повернутися, оскільки ситуація з пандемією вступила в нову фазу.

Багато хто, мабуть, вважав це неприйнятним після того, як відчув, що таке жити у вільному світі, знаючи, що економічна ситуація в Північній Кореї навіть погіршилася, а внутрішній контроль посилився сказав чиновник.

За словами південнокорейських чиновників, найбільш поширеною причиною втечі у 2023 році була незгода з правлячим режимом Кіма, нестача продовольства і голод у Північній Кореї.

Доповнення

Мільйони північнокорейців живуть у злиднях, в той час заможна еліта країни, така як вищі урядовці та їхні сім'ї, за повідомленнями, мають доступ до таких предметів розкоші, як кондиціонери, кава і навіть смартфони - хоча ці телефони мають доступ лише до жорстко цензурованого урядового інтернету. Вони здебільшого живуть у столиці Пхеньяні, де користуються такими зручностями, як кінотеатри, універмаги та криті спортзали.

Багато дезертирів переходять через північнокорейський кордон до Китаю, перетинаючи річку Ялу, яка розділяє дві країни. Потрапивши до Китаю, багато хто нелегально перетинає кордон з Лаосом або М'янмою і прямує до посольства Південної Кореї в цих країнах або продовжує свій шлях до Таїланду. Китай, близький союзник Пхеньяна, не вважає північнокорейських перебіжчиків біженцями, а розглядає їх як нелегальних економічних мігрантів. Відповідно до прикордонної угоди з Північною Кореєю, він примусово депортує їх.

Повернувшись до Північної Кореї, перебіжчики стикаються з можливими тортурами, сексуальним насильством, каторжною працею, ув'язненням у політичних таборах або таборах перевиховання, або навіть стратою з боку північнокорейської держави, як стверджують активісти.

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