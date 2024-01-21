Увеличилось количество северокорейских перебежчиков в 2023 году, включая молодежь и элиту
По данным Министерства объединения Южной Кореи, количество северокорейских дезертиров, особенно молодежи и элиты, выросло в 2023 году по сравнению с предыдущими двумя годами. На это повлияли различные факторы, в частности несогласие с режимом Ким Чен Ына и нехватка продовольствия.
Украина нуждается в большем количестве оружия - Подоляк
Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал союзников предоставить дополнительное вооружение для поддержки военных усилий страны против России. Он отмечает потребность в высокотехнологичном вооружении и отмечает, что длина линии фронта в 1300 километров требует большего арсенала.
Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний
Американские законодатели ввели в действие запрет на закупку Министерством обороны аккумуляторов у шести крупнейших китайских производителей, включая CATL и BYD, начиная с октября 2027 года. Это правило является частью Закона об ассигнованиях на национальную оборону и имеет целью сориентировать бизнес на надежные материалы и компании, которым можно доверять.
В России суд оправдал участника войны в Украине, обвиняемого в убийстве сослуживца по службе
Российский суд оправдал Заинди Такаева, солдата-контрактника из Чечни, обвиняемого в убийстве своего сослуживца Магомеда Шахбанова в Первомайске, Украина. Решение, которое считается первым известным оправданием участника украинского конфликта, оспаривается в апелляционном порядке.
В Туле раздаются взрывы, возможны попадания - СМИ
Сообщается о взрывах возле российского завода в Туле, где собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С/С1" и бронетехнику. Причиной называют неизвестные БПЛА, которые атаковали территорию.
ЕС разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта
Европейский Союз (ЕС) разработал проект мирного плана из десяти пунктов для урегулирования израильско-палестинского конфликта, который предусматривает создание независимого палестинского государства, живущего в мире с Израилем. Проект появился накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
На оккупированных территориях россияне создают пропагандистские группы из пенсионеров - ЦНС
Россияне формируют пропагандистские группы из пенсионеров на оккупированных территориях, чтобы склонить общественное мнение в пользу Путина, сообщает Центр национального сопротивления. Этих пенсионеров используют для того, чтобы они рассказывали местным СМИ о своих плохих условиях жизни при Украине и агитировали за Путина.
В Украину вскоре приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - Галущенко
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Украину на фоне обострения проблем на Запорожской АЭС из-за ухудшения состояния оборудования. Несмотря на то, что российские оккупанты разрешили экспертам МАГАТЭ доступ к станции, ситуация приближается к критической точке.
В России сбили беспилотники в Смоленской и Тульской областях
Российские системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник над Смоленской областью и еще один над Тульской областью, в результате чего никто не пострадал и не погиб. Инцидент, о котором сообщило Министерство обороны, произошел 20 января.
На Закарпатье супруги напали на пограничный наряд, есть пострадавшая
На Закарпатье, Украина, пара напала на пограничный патруль во время досмотра автомобиля, ранив одного офицера. Пару, ранее известную за незаконную деятельность, теперь обвиняют по нескольким пунктам, включая угрозу или насилие в отношении офицера.