Увеличилось количество северокорейских перебежчиков в 2023 году, включая молодежь и элиту

В Южной Корее заявили, что количество северокорейских перебежчиков увеличилось в 2023 году по сравнению с предыдущими двумя годами. Среди них возросло количество молодежи и северокорейской элиты. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Министерство по вопросам объединения Южной Кореи зафиксировало 196 перебежчиков, которые въехали в страну в прошлом году. Большая часть из них в возрасте от 20 до 30 лет, и около 84% - женщины.

В 2020 году КНДР закрыла свои границы, погрузив страну в еще большую изоляцию. Только 63 перебежчика въехали в Южную Корею в 2021 году и 67 в 2022 году, согласно правительственным данным. В 2023 году страна начала несколько открываться, позволив гражданам, проживающим за рубежом, вернуться и восстановив международное авиасообщение с некоторыми странами, в частности с Китаем и Россией.

По данным министерства, среди сбежавших в прошлом году было около 10 человек, которых оно назвало элитными северокорейцами, чего не случалось с 2017 года.

Среди них дипломаты, другие официальные лица и студенты, находящиеся за рубежом, которым в прошлом году было приказано вернуться, поскольку ситуация с пандемией вступила в новую фазу.

Многие, видимо, считали это неприемлемым после того, как почувствовали, что такое жить в свободном мире, зная, что экономическая ситуация в Северной Корее даже ухудшилась, а внутренний контроль ужесточился сказал чиновник.

По словам южнокорейских чиновников, наиболее распространенной причиной побега в 2023 году было несогласие с правящим режимом Кима, нехватка продовольствия и голод в Северной Корее.

Дополнение

Миллионы северокорейцев живут в нищете, в то время как состоятельная элита страны, такая как высшие чиновники и их семьи, по сообщениям, имеют доступ к таким предметам роскоши, как кондиционеры, кофе и даже смартфоны - хотя эти телефоны имеют доступ только к жестко цензурированному правительственному интернету. Они в основном живут в столице Пхеньяне, где пользуются такими удобствами, как кинотеатры, универмаги и крытые спортзалы.

Многие дезертиры переходят через северокорейскую границу в Китай, пересекая реку Ялу, которая разделяет две страны. Попав в Китай, многие нелегально пересекают границу с Лаосом или Мьянмой и направляются в посольство Южной Кореи в этих странах или продолжают свой путь в Таиланд. Китай, близкий союзник Пхеньяна, не считает северокорейских перебежчиков беженцами, а рассматривает их как нелегальных экономических мигрантов. В соответствии с пограничным соглашением с Северной Кореей, он принудительно депортирует их.

Вернувшись в Северную Корею, перебежчики сталкиваются с возможными пытками, сексуальным насилием, каторжным трудом, заключением в политические лагеря или лагеря перевоспитания, или даже казнью со стороны северокорейского государства, как утверждают активисты.

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