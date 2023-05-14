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Займалися сільським господарством: джихадисти вбили 33 мирних жителів в Буркіна-Фасо

Займалися сільським господарством: джихадисти вбили 33 мирних жителів в Буркіна-Фасо

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Щонайменше 33 людей було вбито, коли бойовики відкрили вогонь по фермерах у постраждалому від джихадистів регіоні Буркіна-Фасо, заявив у суботу губернатор. Країна намагається зупинити повстанський рух, інформує AFP, передає УНН.

Деталі

Напад на фермерів стався у четвер увечері близько 17:00, йдеться у заяві губернатора Бабо П'єра Бассінга.

"Село Юлоу в департаменті Черіба провінції Мухун зазнало боягузливого і варварського теракту", - сказав він. Бойовики націлилися на мирних жителів, які займалися сільським господарством вздовж річки.

Місцеві джерела AFP повідомили, що озброєні до зубів нападники на мотоциклах відкрили безладний вогонь по фермерах.

Місцеві жителі заявили, що ще троє людей отримали кульові поранення внаслідок нападу і що злочинці перед стріляниною спалили майно.

Доповнення

Буркіна-Фасо, в якій у 2022 році відбулися два військові перевороти, бореться з джихадистським повстанським рухом, який прийшов з Малі у 2015 році.

У квітні армія заявила, що провела антиджихадистську операцію у тому ж районі, мобілізувавши понад 800 солдатів та членів добровольчого ополчення.

У тому ж місяці в результаті серії джихадистських нападів по всій країні загинули десятки солдатів і поповнень цивільної армії.

Надзвичайний стан діє у восьми з 13 регіонів Буркіна-Фасо з березня.

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