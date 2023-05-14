Занимались сельским хозяйством: джихадисты убили 33 мирных жителей в Буркина-Фасо
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По меньшей мере 33 человека были убиты, когда боевики открыли огонь по сельским жителям в пострадавшем от джихадистов регионе Буркина-Фасо, заявил в субботу губернатор. Страна пытается остановить повстанческое движение, информирует AFP, передает УНН.
Детали
Нападение на фермеров произошло в четверг вечером около 17:00, говорится в заявлении губернатора Бабо Пьера Бассинга.
"Село Юлоу в департаменте Чериба провинции Мухун подверглось трусливому и варварскому теракту", - сказал он. Боевики нацелились на мирных жителей, которые занимались сельским хозяйством вдоль реки.
Местные источники AFP сообщили, что вооруженные до зубов нападавшие на мотоциклах открыли беспорядочный огонь по фермерам.
Местные жители заявили, что еще три человека получили пулевые ранения в результате нападения и что преступники перед стрельбой сожгли имущество.
Дополнение
Буркина-Фасо, в которой в 2022 году произошли два военных переворота, борется с джихадистским повстанческим движением, пришедшим из Мали в 2015 году.
В апреле армия заявила, что провела антиджихадистскую операцию в том же районе, мобилизовав более 800 солдат и членов добровольческого ополчения.
В том же месяце в результате серии джихадистских нападений по всей стране погибли десятки солдат и пополнений гражданской армии.
Чрезвычайное положение действует в восьми из 13 регионов Буркина-Фасо с марта.