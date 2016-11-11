Заявами про захоплення українських диверсантів ФСБ залякує жителів Криму - Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. До затриманих російською владою в Криму людей українська сторона не має жодного стосунку. Про це в ефірі “5 каналу” заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
Він наголосив, що заява російської ФСБ про те, що в Севастополі схопили українських диверсантів, спрямована на дискредитацію України.
“На нашій території в анексованому Криму людей залякують фейковими інформаційними приводами, в тому числі затриманням так званих диверсантів, до яких українські спецслужби не мають ніякого відношення,” — наголосив Ю.Тандіт.
“Споживач, звісно ж, подібних операцій є електорат Російської Федерації. Намагаються дискредитувати українську владу, знову ж таки, демонструючи нібито фейкові позиції про те, що ми взагалі фашистська держава,” — заявив радник голови СБУ.
Як повідомляв УНН, російський телеканал оприлюднив відео затримання “кримських диверсантів”.