Заявлениями о захвате украинских диверсантов ФСБ запугивает жителей Крыма - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. К задержанным российской властью в Крыму людей украинская сторона не имеет никакого отношения. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
Он отметил, что заявление российской ФСБ о том, что в Севастополе схватили украинских диверсантов, направленное на дискредитацию Украины.
"На нашей территории в аннексированном Крыму людей запугивают фейковыми информационными поводами, в том числе задержанием так называемых диверсантов, к которым украинские спецслужбы не имеют никакого отношения", - отметил Ю.Тандит.
"Потребитель, конечно же, подобных операций является электорат Российской Федерации. Пытаются дискредитировать украинскую власть, опять же, демонстрируя якобы фейковые позиции о том, что мы вообще фашистское государство ", - заявил советник главы СБУ.
Как сообщал УНН, российский телеканал обнародовал видео задержания "крымских диверсантов".