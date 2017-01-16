Заява окупаційної влади Криму про підготовку резолюції щодо порушень прав людини є маніпуляцією - нардеп

"Заява окупаційної російської влади Криму про підготовку резолюції про порушення прав людини на півострові під час перебування під контролем України є дешевою маніпуляцією. Це елементарна рефлексія на прийняття ООН резолюції щодо ситуації в Криму", - заявила І.Фріз.

Вона підкреслила, що у Росії вже давно немає непідконтрольних владі правозахисників, "отже зрозуміло, що матеріали готувалися або окупаційним режимом самотужки, або безпосередньо на Луб’янці".

"По-друге, під час святкування, автори резолюції забули, що у кінці 80-х років Крим був частиною УРСР, що входила в СРСР. Оскільки РФ є правонаступницею Радянського Союзу, то впевнена, що Москва має всі необхідні та об’єктивні дані щодо своїх утисків населення Криму саме в той період. Мова йде як про депортацію кримсько-татарського народу в період яким так сьогодні пишаються в Кремлі, так і про ув’язнення активістів кримсько-татарського народу саме по команді з Москви чому є численні докази. По-третє, автори так званої резолюції визнають, що вона не буде прийнятою, що з самого початку свідчить про контент цього “документу”. Тож раджу окупантам в Криму не сідати за розробку документів, особливо міжнародного характеру, під час тривалих свят", - додала І.Фріз.

Нагадаємо, в анексованому Криму заявили про підготовку свого проекту резолюції ООН щодо порушення прав людини.

Наприкінці минулого року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з тезами, де вказано, що Росія - держава-окупант, а Крим - тимчасово окупована територія.