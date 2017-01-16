Заява окупаційної влади Криму про підготовку резолюції щодо порушень прав людини є маніпуляцією - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Заява окупаційної влади Криму про підготовку резолюції про порушення прав людини на півострові під час перебування під контролем України є дешевою маніпуляцією. Так народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook прокоментувала заяви про підготовку в анексованому Криму проекту резолюції про порушення прав людини на півострові до анексії, передає УНН.
"Заява окупаційної російської влади Криму про підготовку резолюції про порушення прав людини на півострові під час перебування під контролем України є дешевою маніпуляцією. Це елементарна рефлексія на прийняття ООН резолюції щодо ситуації в Криму", - заявила І.Фріз.
Вона підкреслила, що у Росії вже давно немає непідконтрольних владі правозахисників, "отже зрозуміло, що матеріали готувалися або окупаційним режимом самотужки, або безпосередньо на Луб’янці".
"По-друге, під час святкування, автори резолюції забули, що у кінці 80-х років Крим був частиною УРСР, що входила в СРСР. Оскільки РФ є правонаступницею Радянського Союзу, то впевнена, що Москва має всі необхідні та об’єктивні дані щодо своїх утисків населення Криму саме в той період. Мова йде як про депортацію кримсько-татарського народу в період яким так сьогодні пишаються в Кремлі, так і про ув’язнення активістів кримсько-татарського народу саме по команді з Москви чому є численні докази. По-третє, автори так званої резолюції визнають, що вона не буде прийнятою, що з самого початку свідчить про контент цього “документу”. Тож раджу окупантам в Криму не сідати за розробку документів, особливо міжнародного характеру, під час тривалих свят", - додала І.Фріз.
Нагадаємо, в анексованому Криму заявили про підготовку свого проекту резолюції ООН щодо порушення прав людини.
Наприкінці минулого року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з тезами, де вказано, що Росія - держава-окупант, а Крим - тимчасово окупована територія.