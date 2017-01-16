Заявление оккупационных властей Крыма о подготовке резолюции о нарушениях прав человека является манипуляцией - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Заявление оккупационных властей Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией. Так народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook прокомментировала заявления о подготовке в аннексированном Крыму проекта резолюции о нарушении прав человека на полуострове к аннексии, передает УНН.
"Заявление оккупационной российской власти Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией. Это элементарная рефлексия на принятие ООН резолюции по ситуации в Крыму", - заявила И.Фриз.
Она подчеркнула, что в России уже давно нет неподконтрольных власти правозащитников, "итак понятно, что материалы готовились или оккупационным режимом самостоятельно, или непосредственно на Лубянке".
"Во-вторых, во время празднования, авторы резолюции забыли, что в конце 80-х годов Крым был частью УССР, входившей в СССР. Поскольку РФ является правопреемницей Советского Союза, то уверена, что Москва имеет все необходимые и объективные данные относительно своих притеснений населения именно в тот период. Речь идет как о депортации крымско-татарского народа в период которым так сегодня гордятся в Кремле, так и о заключении активистов крымско-татарского народа именно по команде из Москвы чему есть многочисленные доказательства. В третьих, авторы так называемой резолюции признают, что она не будет принятой, что с самого начала свидетельствует о контенте этого "документа". Поэтому советую оккупантам в Крыму не садиться за разработку документов, особенно международного характера, во время длительных праздников", - добавила И.Фриз.
Напомним, в аннексированном Крыму заявили о подготовке своего проекта резолюции ООН по нарушению прав человека.
В конце прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию с тезисами, где указано, что Россия - государство-оккупант, а Крым - временно оккупированная территория.