Заявление оккупационных властей Крыма о подготовке резолюции о нарушениях прав человека является манипуляцией - нардеп

КИЕВ. 16 января. УНН. Заявление оккупационных властей Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией. Так народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook прокомментировала заявления о подготовке в аннексированном Крыму проекта резолюции о нарушении прав человека на полуострове к аннексии, передает УНН.