Завтра в Україні буде хмарно, без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Завтра, 27 грудня, в Україні буде хмарно, без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
"27 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 8-12°", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі повідомляли, що на Новий рік по Україні буде "плюсова" температура, переважно без опадів.