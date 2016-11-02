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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

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Завтра В.Гройсман відвідає філію "Дарницького вагоно-ремонтного заводу"

Завтра В.Гройсман відвідає філію "Дарницького вагоно-ремонтного заводу"

Київ • УНН

 • 8802 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Завтра, 3 листопада, Прем’єр міністр України Володимир Гройсман перебуватиме з робочою поїздкою у Київській області, де відвідає філію “Дарницького вагоно-ремонтного заводу”. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.

В.Гройсман відвідає тролейбусне депо № 1.

Початок: 10.30. Місце проведення: м. Київ, вул. Михайла Максимовича, 32а.

Також Прем’єр-міністр України ознайомиться з роботою філії “Дарницький вагоно-ремонтний завод” Публічного акціонерного товариства “Укрзалізниця”.

Початок:11.45. Місце проведення: м. Київ. вул. Алма-Атинська, 74.

Окрім цього, за участі Глави Уряду відбудеться фінальна фаза спільних навчань підрозділу особливого призначення КОРД Національної поліції та мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби та вручення бійцям сертифікатів про закінчення курсу з планування спеціальних операцій під керівництвом експертів підрозділу FAST Адміністрації по боротьбі з наркотиками США.

Українські Національні Новини

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