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15 марта, 19:03 • 115500 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167393 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138469 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130876 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113098 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105653 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101559 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135506 просмотра

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Завтра В.Гройсман посетит филиал "Дарницкого вагоноремонтного завода"

Завтра В.Гройсман посетит филиал "Дарницкого вагоноремонтного завода"

Киев • УНН

 • 8802 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Завтра, 3 ноября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет находиться с рабочей поездкой в Киевской области, где посетит филиал "Дарницкого вагоноремонтного завода". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

В.Гройсман посетит троллейбусное депо № 1.

Начало: 10.30. Место проведения: г. Киев, ул. Михаила Максимовича, 32а.

Также Премьер-министр Украины ознакомится с работой филиала "Дарницкий вагоно-ремонтный завод" Публичного акционерного общества "Укрзализныця".

Начало: 11.45. Место проведения: г. Киев. ул. Алма-Атинская, 74.

Кроме этого, при участии главы правительства состоится финальная фаза совместных учений подразделения особого назначения КОВД Национальной полиции и мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы и вручение бойцам сертификатов об окончании курса по планированию специальных операций под руководством экспертов подразделения FAST Администрации по борьбе с наркотиками США.

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