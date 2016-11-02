Завтра В.Гройсман посетит филиал "Дарницкого вагоноремонтного завода"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Завтра, 3 ноября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет находиться с рабочей поездкой в Киевской области, где посетит филиал "Дарницкого вагоноремонтного завода". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
В.Гройсман посетит троллейбусное депо № 1.
Начало: 10.30. Место проведения: г. Киев, ул. Михаила Максимовича, 32а.
Также Премьер-министр Украины ознакомится с работой филиала "Дарницкий вагоно-ремонтный завод" Публичного акционерного общества "Укрзализныця".
Начало: 11.45. Место проведения: г. Киев. ул. Алма-Атинская, 74.
Кроме этого, при участии главы правительства состоится финальная фаза совместных учений подразделения особого назначения КОВД Национальной полиции и мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы и вручение бойцам сертификатов об окончании курса по планированию специальных операций под руководством экспертов подразделения FAST Администрации по борьбе с наркотиками США.