Завтра В.Гройсман посетит филиал "Дарницкого вагоноремонтного завода"

В.Гройсман посетит троллейбусное депо № 1.

Начало: 10.30. Место проведения: г. Киев, ул. Михаила Максимовича, 32а.

Также Премьер-министр Украины ознакомится с работой филиала "Дарницкий вагоно-ремонтный завод" Публичного акционерного общества "Укрзализныця".

Начало: 11.45. Место проведения: г. Киев. ул. Алма-Атинская, 74.

Кроме этого, при участии главы правительства состоится финальная фаза совместных учений подразделения особого назначения КОВД Национальной полиции и мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы и вручение бойцам сертификатов об окончании курса по планированию специальных операций под руководством экспертов подразделения FAST Администрации по борьбе с наркотиками США.