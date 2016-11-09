Завтра українців очікують сильні дощі та пориви вітру

“10 листопада у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, вночі і в Одеській та Миколаївській областях місцями сильні дощі; вночі в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень у Харківській, Донецькій та Луганській областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с”, — сказано в повідомленні.