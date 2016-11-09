Завтра украинцев ожидают сильные дожди и порывы ветра

"10 ноября в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, ночью и в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди; ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.