Завтра украинцев ожидают сильные дожди и порывы ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Завтра, 10 ноября синоптики прогнозируют в Украине сильные дожди и порывы ветра 15-20 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
"10 ноября в Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, ночью и в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди; ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.