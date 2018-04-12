Завтра Савченко може пройти експертизу на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Завтра, 13 квітня, народний депутат України Надія Савченко може пройти експертизу на поліграфі. Про це сказала у коментарі УНН її прес-секретар Тетяна Проторченко.
"Ймовірно, але достовірної інформації не має", - сказала прес-секретар, відповідаючи на запитання про те, чи планується на завтра експертиза на поліграфі за участю Савченко.
Як повідомляв УНН, 5 квітня Надія Савченко не пройшла судово-психологічну експертизу із застосуванням комп’ютерного поліграфа через процесуальні питання.
Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.