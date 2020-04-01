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Завтра НАТО розгляне пакет підтримки України та Грузії

Завтра НАТО розгляне пакет підтримки України та Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. На завтрашньому засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, учасники на тлі сформованої глобальної ситуації розглянуть додатковий пакет допомоги для України і Грузії. Про це під час брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

“Завтра у нас віртуальна зустріч (міністрів закордонних справ НАТО — ред.). Це означає, що нам потрібно трохи змінити формат зустрічі. Спочатку планувалося два дні і кілька зустрічей, включаючи зустріч з Україною і Грузією. Але я очікую, що міністри погодяться з новим пакетом підтримки Грузії і України для подальшого зміцнення нашого партнерства”, — сказав генеральний секретар.

За його словами, пакет включає підтримку навчань в Чорноморському регіоні, які “мають стратегічне значення для НАТО”.

“Тому я очікую, що, незважаючи на відсутність зустрічей з Грузією і Україною, я очікую, що міністри закордонних справ погодяться на пакет, який ще більше посилить нашу політичну і практичну підтримку цих двох країн”, — заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНН, раніше уряд США виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн доларів, щоб обмежити поширення COVID-19 на території країни.

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