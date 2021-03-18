Завтра на 17:00 скликають засідання РНБО

Деталі

Так, завтра о 17:00 має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Доповнення

11 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на наступному засіданні Рада національної безпеки й оборони України продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.

Також Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.

Нагадаємо

11 березня Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.