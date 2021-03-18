Завтра на 17:00 скликають засідання РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Завтра відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це журналісту УНН повідомило джерело в Офісі Президента.
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Так, завтра о 17:00 має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України.
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11 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на наступному засіданні Рада національної безпеки й оборони України продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.
Також Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.
Нагадаємо
11 березня Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.