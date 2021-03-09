Данілов назвав дату наступного засідання РНБО та закликав журналістів не робити кіч

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться 12 березня. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час Всеукраїнського Форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Минулого тижня ми з Президентом погодили ті питання, які будуть розглядатися в цю п’ятницю на засіданні. Я хотів би, аби ви не робили якийсь кіч, я перепрошую, із засідань РНБО. У нас в плановому режимі, п’ятниця — це день Ради національної безпеки і оборони, і ми раз або два рази на місяць за необхідністю збираємо засідання й обговорюємо питання, які є важливі для країни”, — розповів Данілов.

Деталі

За його словами, Президент, як голова РНБО формує порядок денний, апарат Ради допомагає з документальним супроводом, до РНБО входить 20 осіб і в залежності від того, як вони голосують, приймаються ті чи інші рішення.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року щодо санкцій стосовно 10 колишніх силовиків, серед яких колишній голова МВС Віталій Захарченко та колишній голова СБУ Олександр Якименко.

26 лютого Рада національної безпеки й оборони України ухвалила застосувати максимальні санкції щодо посадових осіб, які зрадили Україну, серед яких колишній голова МВС Віталій Захарченко. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, всі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород, всіх звань.

Це було третє засідання РНБО з початку лютого, про яке було публічно оголошено. На двох попередніх РНБО ухвалювала рішення щодо накладення санкцій, зокрема, щодо громадян та юридичних осіб з України та РФ.

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