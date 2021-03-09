Данилов назвал дату следующего заседания СНБО и призвал журналистов не делать китч

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55417 просмотра

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 12 марта. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время Всеукраинского форума “Украина 30. Культура, медиа, туризм”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На прошлой неделе мы с Президентом согласовали те вопросы, которые будут рассматриваться в эту пятницу на заседании. Я хотел бы, чтобы вы не делали какой-то китч, я извиняюсь, из заседаний СНБО. У нас в плановом режиме, пятница — это день Совета национальной безопасности и обороны, и мы раз или два раза в месяц по необходимости собираем заседание и обсуждаем вопросы, которые важны для страны”, — рассказал Данилов.

Детали

По его словам, Президент, как глава СНБО формирует повестку дня, аппарат Совета помогает с документальным сопровождением, в СНБО входит 20 человек и в зависимости от того, как они голосуют, принимаются те или иные решения.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 года по санкциям в отношении 10 бывших силовиков, среди которых бывший глава МВД Виталий Захарченко и бывший глава СБУ Александр Якименко.

26 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял применить максимальные санкции в отношении должностных лиц, которые предали Украину, среди которых бывший глава МВД Виталий Захарченко. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, все эти 10 человек лишены всех государственных наград, всех званий.

Это было третье заседание СНБО с начала февраля, о котором публично было объявлено. На двух предыдущих СНБО принимала решение о наложении санкций, в частности, граждан и юридических лиц из Украины и РФ.

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