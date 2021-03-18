Завтра на 17:00 созывают заседания СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Завтра состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом журналисту УНН сообщил источник в Офисе Президента.
Детали
Так, завтра в 17:00 должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на следующем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.
Также Данилов рассказывал, что раз или два раза в месяц по необходимости будут собирать заседания и обсуждать вопросы, которые важны для страны.
Напомним
11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.