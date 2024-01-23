Завозять бойові машини та піхоту: партизани влаштували вилазку на аеродром росіян в окупованому Джанкої
Київ • УНН
Кримські партизани зафіксували посилену охорону на окупованому росією аеродромі в Джанкої: туди стягнули більше особового складу та КАМАЗів.
Кримські партизани розвідали ситуацію на аеродромі в окупованому Джанкої, який використовують війська рф. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Наші агенти пройшлися довкола всієї території аеродрому. Військовий об'єкт украй ретельно охороняється силами окупантів. Дедалі частіше туди завозять особовий склад із місцевого вокзалу
Зазначається, що до аеродрому все частіше прибувають КАМАЗи. Також туди завозять для транспортування бойові машини піхоти.
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Партизани також кажуть, що окупанти посилили заходи безпеки.
Машини на КПП, що усіяно камерами, перевіряються по 30 хвилин мінімум і лише тоді можуть заїжджати на територію. Ми змогли зафіксувати машини, які не перевірялися. Велика ймовірність наявності в них дуже важливий персон рівня від комбрига і вище
Нагадаємо
Військова контррозвідка росії шукає агентів "АТЕШ" у військових частинах Криму. За даними "АТЕШ", окупанти проводять контррозвідувальні заходи у низці військових частин Криму. Значну увагу фсб приділяє 810 бригаді морської піхоти в Севастополі.
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