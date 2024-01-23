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Завозять бойові машини та піхоту: партизани влаштували вилазку на аеродром росіян в окупованому Джанкої

Київ • УНН

 • 22922 перегляди

Кримські партизани зафіксували посилену охорону на окупованому росією аеродромі в Джанкої: туди стягнули більше особового складу та КАМАЗів.

Кримські партизани розвідали ситуацію на аеродромі в окупованому Джанкої, який використовують війська рф. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Наші агенти пройшлися довкола всієї території аеродрому. Військовий об'єкт украй ретельно охороняється силами окупантів. Дедалі частіше туди завозять особовий склад із місцевого вокзалу

- резюмували партизани.

Зазначається, що до аеродрому все частіше прибувають КАМАЗи. Також туди завозять для транспортування бойові машини піхоти. 

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Доповнення 

Партизани також кажуть, що окупанти посилили заходи безпеки. 

Машини на КПП, що усіяно камерами, перевіряються по 30 хвилин мінімум і лише тоді можуть заїжджати на територію. Ми змогли зафіксувати машини, які не перевірялися. Велика ймовірність наявності в них дуже важливий персон рівня від комбрига і вище

- розповіли в "АТЕШ".

Нагадаємо

Військова контррозвідка росії шукає агентів "АТЕШ" у військових частинах Криму. За даними "АТЕШ", окупанти проводять контррозвідувальні заходи у низці військових частин Криму. Значну увагу фсб приділяє 810 бригаді морської піхоти в Севастополі.

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Володимир Омельченко

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