Завозять бойові машини та піхоту: партизани влаштували вилазку на аеродром росіян в окупованому Джанкої

Кримські партизани розвідали ситуацію на аеродромі в окупованому Джанкої, який використовують війська рф. Про це повідомляє підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.

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Зазначається, що до аеродрому все частіше прибувають КАМАЗи. Також туди завозять для транспортування бойові машини піхоти.

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Партизани також кажуть, що окупанти посилили заходи безпеки.

Машини на КПП, що усіяно камерами, перевіряються по 30 хвилин мінімум і лише тоді можуть заїжджати на територію. Ми змогли зафіксувати машини, які не перевірялися. Велика ймовірність наявності в них дуже важливий персон рівня від комбрига і вище