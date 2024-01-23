Завозят боевые машины и пехоту: партизаны устроили вылазку на аэродром россиян в оккупированном Джанкое

Крымские партизаны разведали ситуацию на аэродроме в оккупированном Джанкое, который используют войска рф. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Наши агенты прошлись вокруг всей территории аэродрома. Военный объект крайне тщательно охраняется силами оккупантов. Все чаще туда завозят личный состав с местного вокзала - резюмировали партизаны.

Отмечается, что к аэродрому все чаще прибывают КАМАЗы. Также туда завозят для транспортировки боевые машины пехоты.

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Дополнение

Партизаны также говорят, что оккупанты усилили меры безопасности.

Машины на КПП, усеянном камерами, проверяются по 30 минут минимум и только тогда могут заезжать на территорию. Мы смогли зафиксировать машины, которые не проверялись. Велика вероятность наличия в них очень важный персон уровня от комбрига и выше - рассказали в "АТЕШ".

Напомним

Военная контрразведка России ищет агентов "АТЕШ" в воинских частях Крыма. По данным "АТЕШ", оккупанты проводят контрразведывательные мероприятия в ряде воинских частей Крыма. Значительное внимание фсб уделяет 810 бригаде морской пехоты в Севастополе.

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