Завойовувати клієнтів АЗС допомагають сервіс і добра кава
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Якісне пальне, зручність розташування, ввічливість і доброзичливість операторів, оперативність обслуговування, чистота на АЗС і наявність кафе - це ті параметри роботи АЗС, які позитивно впливають на задоволеність клієнтів. Про це свідчать результати дослідження опубліковані компанією Profpoint, передає УНН.
Так, третина опитаних клієнтів АЗС заявили, що якісне паливо є основним для них при оцінки рівня сервісу на АЗС. У зручному розташуванні і привітності оператора зацікавлені 19% і 10% опитаних відповідно.
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На користь наявності кави на АЗС висловилися 5% опитаних водіїв.
Також наголошується, що серед причин невдоволення клієнтів: незручний заїзд (5%), відсутність магазину (4%), незацікавленість оператора (6%) і незадовільний стан або відсутність туалетів (9%).
Нагадаємо, великі українські мережі АЗС активно розвивають рітейл напрямок: відкривають кафе і супермаркети. Лідерів в цьому напрямку є компанія WOG, яка в середньому в рік продає більше 20 млн фележанок кави.