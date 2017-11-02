Завойовувати клієнтів АЗС допомагають сервіс і добра кава

Так, третина опитаних клієнтів АЗС заявили, що якісне паливо є основним для них при оцінки рівня сервісу на АЗС. У зручному розташуванні і привітності оператора зацікавлені 19% і 10% опитаних відповідно.

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На користь наявності кави на АЗС висловилися 5% опитаних водіїв.

Також наголошується, що серед причин невдоволення клієнтів: незручний заїзд (5%), відсутність магазину (4%), незацікавленість оператора (6%) і незадовільний стан або відсутність туалетів (9%).

Нагадаємо, великі українські мережі АЗС активно розвивають рітейл напрямок: відкривають кафе і супермаркети. Лідерів в цьому напрямку є компанія WOG, яка в середньому в рік продає більше 20 млн фележанок кави.