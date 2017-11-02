Завоевывать клиентов АЗС помогают сервис и хороший кофе

Так, треть опрошенных клиентов АЗС заявили, что качественное топливо является основным для них при оценки уровня сервиса на АЗС. В удобном расположении и приветливости оператора заинтересованы 19% и 10% опрошенных соответственно.

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В пользу наличия кофе на АЗС высказались 5% опрошенных водителей.

Также отмечается, что среди причин недовольства клиентов, числятся: неудобный заезд (5%), отсутствие магазина (4%) и незаинтересованность оператора (6%), неудовлетворительное состояние или отсутствие туалетов (9%).

Напомним, крупные украинские сети АЗС активно развивают ритейл направление: открывают кафе и супермаркеты. Лидером в этом направлении является компания WOG, которая в среднем в год продает больше 20 млн. чашек кофе.