Завоевывать клиентов АЗС помогают сервис и хороший кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Качественное топливо, удобство местоположения, вежливость и доброжелательность операторов, оперативность обслуживания, чистота на АЗС и наличие кафе – это те параметры работы АЗС, которые положительно влияют на удовлетворенность клиентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования опубликованные компанией Profpoint, передает УНН.
Так, треть опрошенных клиентов АЗС заявили, что качественное топливо является основным для них при оценки уровня сервиса на АЗС. В удобном расположении и приветливости оператора заинтересованы 19% и 10% опрошенных соответственно.
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В пользу наличия кофе на АЗС высказались 5% опрошенных водителей.
Также отмечается, что среди причин недовольства клиентов, числятся: неудобный заезд (5%), отсутствие магазина (4%) и незаинтересованность оператора (6%), неудовлетворительное состояние или отсутствие туалетов (9%).
Напомним, крупные украинские сети АЗС активно развивают ритейл направление: открывают кафе и супермаркеты. Лидером в этом направлении является компания WOG, которая в среднем в год продает больше 20 млн. чашек кофе.