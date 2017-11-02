Завоевывать клиентов АЗС помогают сервис и хороший кофе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11133 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71992 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136652 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109810 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111945 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109518 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101984 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106276 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148881 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Завоевывать клиентов АЗС помогают сервис и хороший кофе

Завоевывать клиентов АЗС помогают сервис и хороший кофе

Киев  •  УНН

 • 7245 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Качественное топливо, удобство местоположения, вежливость и доброжелательность операторов, оперативность обслуживания, чистота на АЗС и наличие кафе – это те параметры работы АЗС, которые положительно влияют на удовлетворенность клиентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования опубликованные компанией Profpoint, передает УНН.

 

Так, треть опрошенных клиентов АЗС заявили, что качественное топливо является основным для них при оценки уровня сервиса на АЗС. В удобном расположении и приветливости оператора заинтересованы 19% и 10% опрошенных соответственно.

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В пользу наличия кофе на АЗС высказались 5% опрошенных водителей.

Также отмечается, что среди причин недовольства клиентов, числятся: неудобный заезд (5%), отсутствие магазина (4%) и незаинтересованность оператора (6%), неудовлетворительное состояние или отсутствие туалетов (9%).

Напомним, крупные украинские сети АЗС активно развивают ритейл направление: открывают кафе и супермаркеты. Лидером в этом направлении является компания WOG, которая в среднем в год продает больше 20 млн. чашек кофе.

Украинские Национальные Новости

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