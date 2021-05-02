Заворушення у Брюсселі: майже 30 осіб постраждали у результаті розгону несанкціонованої вечірки

ukru
Ексклюзив
10:51 • 53248 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 96902 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 131740 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 173104 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 255654 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185855 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178801 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188526 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155259 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160309 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 111251 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 125281 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 73651 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 102433 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 115146 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 255654 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 202970 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 297835 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292934 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 419367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 17689 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 95654 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100327 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95924 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112421 перегляди
Актуальне
Заворушення у Брюсселі: майже 30 осіб постраждали у результаті розгону несанкціонованої вечірки

Заворушення у Брюсселі: майже 30 осіб постраждали у результаті розгону несанкціонованої вечірки

Київ • УНН

 • 18202 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Близько 30 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, 132 людини затримані в ході масових заворушень в Брюсселі, в які переросла в суботу демонстрація протесту проти карантинних заходів. Про це повідомила в неділю міська поліція, передає УНН.

Деталі

За її даними, постраждали 15 учасників маніфестації. Один з них отримав важкі травми, потрапивши під струмінь водомета. Інший маніфестант постраждав під час дій кінної поліції, ще понад 10 осіб отримали легкі поранення. Троє правоохоронців госпіталізовані з травмами середньої тяжкості.

За оцінкою поліції, в демонстрації, яка була заборонена владою і пройшла в парку Буа де ля Камбрія на півдні столиці, взяли участь приблизно 9 тис. осіб. Близько 17:00 (18:00 за київським часом) в суботу поліція почала витісняти з парку протестувальників, з яких не менше 2 тис. осіб чинили активний опір. Маніфестанти споруджували і підпалювали барикади з лавок і гілок дерев.

Поліція була змушена викликати підкріплення. У зоні зіткнень діяли понад 600 бійців поліцейського спецназу і комунальної поліції, загін кінної поліції, були застосовані водомети. Порядок був відновлений до 22:00 за Києвом.

Контекст

Суботня акція протесту під назвою “Фестиваль “Бум — 2” координувалася різними групами активістів в соціальних мережах, провідні політичні партії Бельгії виступили проти її проведення. Попередня демонстрація “Бум” відбулася в Буа де ля Камбрія 1 квітня і закінчилася масовими заворушеннями.

Відправною точкою став жарт в інтернеті, що межує з провокацією. Невідомі розмістили в середині березня в бельгійських соціальних мережах неправдиве оголошення про те, що 1 квітня в парку відбудеться рок-фестиваль “Бум” за участю 50 тис. глядачів, для транспортування яких були обіцяні безкоштовні автобуси з Парижа, Лондона і Амстердама. Незважаючи на спростування і попередження влади, в перший день квітня в парку зібралися понад 10 тис. осіб, які влаштували свято самостійно, порушивши епідеміологічні норми.

29 квітня поліція Брюсселя офіційно попередила, що масові заходи в Буа де ля Камбрія 1 травня заборонені і будуть припинятися. Сторінки “Буму — 2” в різних соціальних мережах були заблоковані.

Ситуація в Брюсселі:

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами