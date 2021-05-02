Заворушення у Брюсселі: майже 30 осіб постраждали у результаті розгону несанкціонованої вечірки

Деталі

За її даними, постраждали 15 учасників маніфестації. Один з них отримав важкі травми, потрапивши під струмінь водомета. Інший маніфестант постраждав під час дій кінної поліції, ще понад 10 осіб отримали легкі поранення. Троє правоохоронців госпіталізовані з травмами середньої тяжкості.

За оцінкою поліції, в демонстрації, яка була заборонена владою і пройшла в парку Буа де ля Камбрія на півдні столиці, взяли участь приблизно 9 тис. осіб. Близько 17:00 (18:00 за київським часом) в суботу поліція почала витісняти з парку протестувальників, з яких не менше 2 тис. осіб чинили активний опір. Маніфестанти споруджували і підпалювали барикади з лавок і гілок дерев.

Поліція була змушена викликати підкріплення. У зоні зіткнень діяли понад 600 бійців поліцейського спецназу і комунальної поліції, загін кінної поліції, були застосовані водомети. Порядок був відновлений до 22:00 за Києвом.

Контекст

Суботня акція протесту під назвою “Фестиваль “Бум — 2” координувалася різними групами активістів в соціальних мережах, провідні політичні партії Бельгії виступили проти її проведення. Попередня демонстрація “Бум” відбулася в Буа де ля Камбрія 1 квітня і закінчилася масовими заворушеннями.

Відправною точкою став жарт в інтернеті, що межує з провокацією. Невідомі розмістили в середині березня в бельгійських соціальних мережах неправдиве оголошення про те, що 1 квітня в парку відбудеться рок-фестиваль “Бум” за участю 50 тис. глядачів, для транспортування яких були обіцяні безкоштовні автобуси з Парижа, Лондона і Амстердама. Незважаючи на спростування і попередження влади, в перший день квітня в парку зібралися понад 10 тис. осіб, які влаштували свято самостійно, порушивши епідеміологічні норми.

29 квітня поліція Брюсселя офіційно попередила, що масові заходи в Буа де ля Камбрія 1 травня заборонені і будуть припинятися. Сторінки “Буму — 2” в різних соціальних мережах були заблоковані.

Ситуація в Брюсселі: