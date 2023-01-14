Заворушення у Бразилії: cуд санкціонував розслідування проти експрезидента Болсонару

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Болсонару, який зараз перебуває в Сполучених Штатах, буде підданий розслідуванню прокуратурою на предмет можливого "підбурювання та інтелектуального авторства антидемократичних дій, які призвели до вандалізму та насильства в Бразиліа минулої неділі", йдеться у заяві прокуратури.

За даними ЗМІ, як доказ причетності колишнього президента представлено відео, опубліковане у Facebook 10 січня, а згодом видалено. У ньому Болсонару поставив під сумнів підсумки виборів 30 жовтня 2022 року, де він програв. На думку прокурорів, колишній президень «вчинив акт підбурювання громадськості до скоєння злочинів».

Так як Meta/Facebook зберігає метадані відео, навіть після його видалення, слідство планує проаналізувати, «що стосуються допису (дата, час, IP-адреса тощо), щоб краще оцінити його авторство та інформацію щодо охоплення (кількість переглядів, кількості поширень і кількості коментарів) перед видаленням».

Нагадаємо

8 січня прихильники бразильського ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару штурмували Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац.