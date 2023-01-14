Беспорядки в Бразилии: суд санкционировал расследование против экс-президента Болсонару

Детали

Против Болсонару, который сейчас находится в Соединенных Штатах, будет расследование прокуратуры на предмет возможного "подстрекательства и интеллектуального авторства антидемократических действий, которые привели к вандализму и насилию в Бразилиа в минувшее воскресенье", говорится в заявлении прокуратуры.

По данным СМИ, в качестве доказательства причастности бывшего президента представлено видео, опубликованное в Facebook 10 января, а позже удаленное. В нем Болсонару поставил под сомнение итоги выборов 30 октября 2022 года, где он проиграл. По мнению прокуроров, бывший президент «совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений».

Так как Meta/Facebook сохраняет метаданные видео, даже после его удаления, следствие планирует проанализировать, «касающиеся поста (дата, время, IP-адрес и т.д.), чтобы лучше оценить его авторство и информацию об охвате (количество просмотров, количества распространений и количества комментариев) перед удалением».

Напомним

8 января сторонники бразильского ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару штурмовали Конгресс, Верховный суд и окружили президентский дворец.