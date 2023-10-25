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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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Заволоділи 100 млн грн на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива: повідомлено про підозру 5 особам

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Повідомлено про підозру 5 особам, причетним до заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива, серед них генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом». Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Заволоділи 100 млн грн на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива: повідомлено про підозру 5 особам

Цитата

“25 жовтня 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру п’ятьом особам у завданні майже 100 млн грн збитків ДП “НАЕК „Енергоатом“”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як встановило слідство, у грудні 2020 року між ВП “Атомпроектінжиніринг”, яке входить у структуру ДП НАЕК “Енергоатом”, та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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"З метою заволодіння коштами ДП “НАЕК “Енергоатом” додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі — з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП “НАЕК „Енергоатом“ набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК „Енергоатом“ переплатило майже 100 млн грн”, — інформує САП.

Повідомляється, що серед підозрюваних учасників схеми:

· генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК “Енергоатом”;

· начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК “Енергоатом”;

· керівник приватної компанії, його заступник та працівник юридичного відділу компанії.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо

Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що сьогодні генеральному директору ВП “Атомпроектінжиніринг” ДП НАЕК “Енергоатом” детективи НАБУ вручили підозру.

За його словами, керував їм Божко Микола до останнього часу. Його декілька тижнів тому відсторонили.

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