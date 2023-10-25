Завладели 100 млн грн на строительстве хранилища отработанного ядерного топлива: сообщено о подозрении 5 лицам

Цитата

“25 октября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении пяти лицам в нанесении почти 100 млн грн убытков ГП “НАЭК "Энергоатом”, — говорится в сообщении.

Детали

Как установило следствие, в декабре 2020 года между ОП ““Атомпроектинжиниринг”, которое входит в структуру ГП НАЭК “Энергоатом”, и заранее определенной частной компанией в обход открытых торгов заключен договор на завершение строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

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"С целью завладения средствами ГП “НАЭК “Энергоатом” дополнительными соглашениями цену договора подозреваемые увеличили втрое — с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности добавив к его условиям поставки оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала ГП “НАЭК „Энергоатом“ гораздо дороже. В результате этих действий ГП НАЭК „Энергоатом“ переплатило почти 100 млн грн”, — информирует САП.

Сообщается, что среди подозреваемых участников схемы:

· генеральный директор обособленного подразделения ГП НАЭК “Энергоатом”;

· начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП НАЭК “Энергоатом”;

· руководитель частной компании, его заместитель и работник юридического отдела компании.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что сегодня генеральному директору ОП “Атомпроектинжиниринг” ГП НАЭК “Энергоатом” детективы НАБУ вручили подозрение.

По его словам, руководил им Божко Николай до последнего времени. Его несколько недель назад отстранили.