Завод у Пенсільванії збільшив виробництво снарядів для України на 50%
Київ • УНН
Армійський боєприпасний завод у Пенсільванії збільшив виробництво артилерійських снарядів для України з 24 000 до 36 000 на місяць. Модернізація вартістю $400 млн включає створення трьох нових виробничих ліній.
Завод у Пенсільванії збільшив виробництво боєприпасів для України. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
Армійський боєприпасний завод у Пенсільванії, який забезпечує Україну артилерійськими снарядами для боротьби з терористичною державою, значно розширив свої виробничі потужності. В умовах зростаючого попиту на боєприпаси завод збільшив обсяги виробництва на 50%, підвищивши місячний випуск снарядів з 24 000 до 36 000 одиниць.
Проект модернізації, вартість якого складає 400 мільйонів доларів, включає створення трьох нових виробничих ліній, що дозволять ще більше розширити виробництво критичних боєприпасів. Вдосконалення включає нові технології, які підвищують ефективність та точність виготовлення снарядів.
Завод виготовляє 2000-фунтові (907 кілограмів) сталеві снаряди для гаубиць калібру 155 мм, які потім відправляються до Айови для наповнення вибухівкою та оснащення запалами. Звідти частина цих боєприпасів прямує в Україну, де вони мають критичне значення для захисту країни на фронті.
Модернізація заводу є частиною одного з найбільших проектів в історії заводу, що включає близько 20 проектів з удосконалення виробництва.
Ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS і Javelin: у Пентагоні розповіли, що увійде у новий пакет допомоги Україні24.08.24, 11:09 • 34452 перегляди