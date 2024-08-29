Завод у Пенсільванії збільшив виробництво снарядів для України на 50%

ukenru
15:22 • 17717 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 30824 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 51948 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 55125 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 99344 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146967 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185733 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270771 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166597 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142227 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50823 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 108469 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 89796 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 74442 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 66675 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 51958 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 139010 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270772 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203997 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 233005 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10179 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25688 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28190 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 32037 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50823 перегляди
Актуальне
Завод у Пенсільванії збільшив виробництво снарядів для України на 50%

Завод у Пенсільванії збільшив виробництво снарядів для України на 50%

Київ • УНН

 • 44268 перегляди

Армійський боєприпасний завод у Пенсільванії збільшив виробництво артилерійських снарядів для України з 24 000 до 36 000 на місяць. Модернізація вартістю $400 млн включає створення трьох нових виробничих ліній.

Завод у Пенсільванії збільшив виробництво боєприпасів для України. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Армійський боєприпасний завод у Пенсільванії, який забезпечує Україну артилерійськими снарядами для боротьби з терористичною державою, значно розширив свої виробничі потужності. В умовах зростаючого попиту на боєприпаси завод збільшив обсяги виробництва на 50%, підвищивши місячний випуск снарядів з 24 000 до 36 000 одиниць.

Проект модернізації, вартість якого складає 400 мільйонів доларів, включає створення трьох нових виробничих ліній, що дозволять ще більше розширити виробництво критичних боєприпасів. Вдосконалення включає нові технології, які підвищують ефективність та точність виготовлення снарядів.

Завод виготовляє 2000-фунтові (907 кілограмів) сталеві снаряди для гаубиць калібру 155 мм, які потім відправляються до Айови для наповнення вибухівкою та оснащення запалами. Звідти частина цих боєприпасів прямує в Україну, де вони мають критичне значення для захисту країни на фронті.

Модернізація заводу є частиною одного з найбільших проектів в історії заводу, що включає близько 20 проектів з удосконалення виробництва.

Ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS і Javelin: у Пентагоні розповіли, що увійде у новий пакет допомоги Україні24.08.24, 11:09 • 34452 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.49
Brent
$72.35
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.26
Ethereum
$2,067.69