Завод в Пенсильвании увеличил производство снарядов для Украины на 50%

Завод в Пенсильвании увеличил производство боеприпасов для Украины. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Армейский боеприпасный завод в Пенсильвании, который обеспечивает Украину артиллерийскими снарядами для борьбы с террористическим государством, значительно расширил свои производственные мощности. В условиях растущего спроса на боеприпасы завод увеличил объемы производства на 50%, повысив месячный выпуск снарядов с 24 000 до 36 000 единиц.

Проект модернизации, стоимость которого составляет 400 миллионов долларов, включает создание трех новых производственных линий, которые позволят еще больше расширить производство критических боеприпасов. Совершенствование включает новые технологии, которые повышают эффективность и точность изготовления снарядов.

Завод производит 2000-фунтовые (907 килограммов) стальные снаряды для гаубиц калибра 155 мм, которые затем отправляются в Айову для наполнения взрывчаткой и оснащения запалами. Оттуда часть этих боеприпасов направляется в Украину, где они имеют критическое значение для защиты страны на фронте.

Модернизация завода является частью одного из крупнейших проектов в истории завода, включающего около 20 проектов по усовершенствованию производства.

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