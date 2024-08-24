Ракеты для ПВО, боеприпасы для HIMARS и Javelin: в Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет помощи Украине

США предоставят Украине новую военную помощь на около 125 млн долларов, которая будет включать средства противовоздушной обороны, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, противотанковое оружие. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Пентагона.

Детали

«Накануне Дня независимости Украины сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны. (...) Этот пакет, ... оценочная стоимость которого составляет 125 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее насущных потребностей, включая средства противовоздушной обороны; боеприпасы для ракетных систем и артиллерии; и противотанковое оружие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новый пакет войдут:

- оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам (c-UAS);

- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

- ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);

- противотанковые системы Javelin и AT-4;

- многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

- боеприпасы к стрелковому оружию;

- медицинское оборудование;

- взрывное оборудование и боеприпасы;

- запчасти, вспомогательное оборудование.

«Пока Украина готовится праздновать свой День Независимости 24 августа - более двух с половиной лет после полномасштабного вторжения кремля - Соединенные Штаты и международная коалиция из около 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке храбрых защитников Украины, которые продолжать борьбу с российской агрессией», - отметили в Пентагоне.

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