Ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS і Javelin: у Пентагоні розповіли, що увійде у новий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
Пентагон підтвердив новий пакет військової допомоги Україні вартістю $125 млн. Він включає засоби ППО, боєприпаси для HIMARS та артилерії, протитанкову зброю та інше обладнання.
США нададуть Україні нову військову допомогу на близько 125 млн доларів, яка включатиме засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, протитанкову зброю. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Пентагону.
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"Напередодні Дня незалежності України сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в галузі безпеки для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони. (...) Цей пакет,.. оцінна вартість якого становить 125 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включаючи засоби протиповітряної оборони; боєприпаси для ракетних систем та артилерії; та протитанкова зброя", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що в новий пакет увійдуть:
• обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним системам (c-UAS);
• боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
• артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
• ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
• протитанкові системи Javelin і AT-4;
• багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
• боєприпаси до стрілецької зброї;
• медичне обладнання;
• підривне обладнання та боєприпаси;
• запчастини, допоміжне обладнання.
"Поки Україна готується святкувати свій День Незалежності 24 серпня – понад два з половиною роки після повномасштабного вторгнення кремля – Сполучені Штати та міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу та партнерів залишаються відданими підтримці хоробрих захисників України, які продовжувати боротьбу з російською агресією", - наголосили в Пентагоні.
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