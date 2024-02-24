Завдяки підпіллю ЗСУ завдають успішні удари по окупантам
Київ • УНН
Місцеві жителі надають розвідувальні дані, які допомагають українським військовим наносити точні удари по російським військам на окупованих територіях.
Місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях, чекаючи звільнення, допомагають ЗСУ наносити успішні удари по росіянам.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Українські Сили оборони продовжують наносити успішні удари по ворогу завдяки підпіллю.
Сили оборони продовжують завдавати ударів по ворогу завдяки повідомленням місцевих. Завдяки сучасному озброєнню та професійності ЗСУ удари обходяться без жертв для цивільного населення. Кожен удар нагадує ворогу, що він лише маленька сторінка в історії захоплених земель
Українське підпілля організовує паралельну систему медичної допомогу на окупованих територіях – ЦНС17.12.23, 15:49 • 93713 переглядiв