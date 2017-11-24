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Завданням України є вихід на ринки ЄС та США для збуту озброєння - Турчинов

Київ • УНН

 • 14466 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Стратегічним завдання України є вихід на ринки Європейського Союзу та США для збуту озброєння українського оборонно-промислового комплексу. Про це сьогодні сказав журналістам секретар РНБО Олександр Турчинов після демонстрації нового обладнання з виробництва боєприпасів у ДАХК "Артем", передає УНН.

"Для нас дуже принциповим є питання, щоб ми могли забезпечити інтеграцію нашого оборонно-промислового комплексу і оборонно-промислових комплексів стратегічних партнерів ЄС, США. І в цьому напрямку ми системно працюємо. Тому, крім традиційних ринків української зброї, які опанували українські виробники нашого оборонно-промислового комплексу, це країни Азії, Африки, для нас дуже важливо виходити на нові ринки, в тому числі, ринки Європи і Америки. Це стратегічне завдання і тут ми працюємо", - наголосив він.

О.Турчинов нагадав, що українські космічні технології використовуються у США.

Нагадаємо, секретар РНБО О.Турчинов не розуміє, чому українські партнери затягують з наданням летальної зброї.

Українські Національні Новини

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