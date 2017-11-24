Завданням України є вихід на ринки ЄС та США для збуту озброєння - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Стратегічним завдання України є вихід на ринки Європейського Союзу та США для збуту озброєння українського оборонно-промислового комплексу. Про це сьогодні сказав журналістам секретар РНБО Олександр Турчинов після демонстрації нового обладнання з виробництва боєприпасів у ДАХК "Артем", передає УНН.
"Для нас дуже принциповим є питання, щоб ми могли забезпечити інтеграцію нашого оборонно-промислового комплексу і оборонно-промислових комплексів стратегічних партнерів ЄС, США. І в цьому напрямку ми системно працюємо. Тому, крім традиційних ринків української зброї, які опанували українські виробники нашого оборонно-промислового комплексу, це країни Азії, Африки, для нас дуже важливо виходити на нові ринки, в тому числі, ринки Європи і Америки. Це стратегічне завдання і тут ми працюємо", - наголосив він.
О.Турчинов нагадав, що українські космічні технології використовуються у США.
Нагадаємо, секретар РНБО О.Турчинов не розуміє, чому українські партнери затягують з наданням летальної зброї.