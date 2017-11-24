Задачей Украины является выход на рынки ЕС и США для сбыта вооружений - Турчинов

"Для нас очень важным является вопрос, чтобы мы могли обеспечить интеграцию нашего оборонно-промышленного комплекса и оборонно-промышленных комплексов стратегических партнеров ЕС, США. И в этом направлении мы системно работаем. Поэтому, кроме традиционных рынков украинского оружия, на которые вышли украинские производители нашего оборонно-промышленного комплекса, это страны Азии, Африки, для нас очень важно выходить на новые рынки, в том числе, рынки Европы и Америки. Это стратегическая задача и здесь мы работаем", - подчеркнул он.

А.Турчинов напомнил, что украинские космические технологии используются в США.

Напомним, секретарь СНБО А.Турчинов не понимает, почему украинские партнеры затягивают с предоставлением летального оружия.