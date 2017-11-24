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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 12071 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 26007 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33714 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 33368 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99788 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87260 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96917 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124235 просмотра

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Задачей Украины является выход на рынки ЕС и США для сбыта вооружений - Турчинов

Задачей Украины является выход на рынки ЕС и США для сбыта вооружений - Турчинов

Киев  •  УНН

 • 14455 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Стратегической задачей Украины является выход на рынки Европейского Союза и США для сбыта вооружения украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сказал журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов после демонстрации нового оборудования по производству боеприпасов в ГАХК "Артем", передает УНН.

"Для нас очень важным является вопрос, чтобы мы могли обеспечить интеграцию нашего оборонно-промышленного комплекса и оборонно-промышленных комплексов стратегических партнеров ЕС, США. И в этом направлении мы системно работаем. Поэтому, кроме традиционных рынков украинского оружия, на которые вышли украинские производители нашего оборонно-промышленного комплекса, это страны Азии, Африки, для нас очень важно выходить на новые рынки, в том числе, рынки Европы и Америки. Это стратегическая задача и здесь мы работаем", - подчеркнул он.

А.Турчинов напомнил, что украинские космические технологии используются в США.

Напомним, секретарь СНБО А.Турчинов не понимает, почему украинские партнеры затягивают с предоставлением летального оружия.

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