Затриманого у Криму М.Полозова відпустили - адвокат

"Миколу Полозова відпустили", - зазначив він.

Раніше адвокат М.Фейгін повідомив, що М.Полозова у Криму повезли до управління ФСБ РФ для допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Нагадаємо, М.Полозов заявляв, що його може викрасти ФСБ РФ для допиту у “справі І.Умерова”.