Затриманого у Криму М.Полозова відпустили - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Затриманого вранці в анексованому Криму адвоката Миколу Полозова відпустили. Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Миколу Полозова відпустили", - зазначив він.
Раніше адвокат М.Фейгін повідомив, що М.Полозова у Криму повезли до управління ФСБ РФ для допиту у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.
Нагадаємо, М.Полозов заявляв, що його може викрасти ФСБ РФ для допиту у “справі І.Умерова”.