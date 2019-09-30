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Затримано засудженого за вбивство, який втік з виправної колонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. На пункті пропуску в Одеській області затримали засудженого за вчинення вбивства, який втік із виправної колонії на Миколаївщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Миколаївської області.

Затримано засудженого за вбивство, який втік з виправної колонії

"У неділю, 29 вересня 2019 року, завдяки вжитим Вознесенська місцева прокуратура Миколаївської області скоординованим заходам, на пункті пропуску Державного кордону "Кучургани-Первомайськ" Роздільнянського району Одеської області, співробітниками Державної прикордонної служби затримано засудженого, який 22 вересня цього року здійснив втечу з дільниці соціальної реабілітації Державної установи "Вознесенська виправна колонія (№ 72)", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, зловмисник відбував покарання у місцях позбавлення волі у вигляді 8 років позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Повідомляється, що 23 вересня 2019 року засудженому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 393 КК України (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти – ред.) та наступного дня судом задоволено клопотання процесуального керівника Вознесенської місцевої прокуратури про надання дозволу для затримання з метою його приводу для участі у судовому засіданні для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Найближчим часом судом розглядатиметься питання щодо обрання розшукуваному втікачеві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, канадський веб-дизайнер Саїд Малекпур, народжений в Ірані, втік з іранської тюрми до Канади після 11 років за ґратами.

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