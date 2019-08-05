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Канадець іранського походження втік з довічного ув’язнення в Ірані

Канадець іранського походження втік з довічного ув’язнення в Ірані

Київ • УНН

 • 12926 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Канадський веб-дизайнер Саїд Малекпур, народжений в Ірані, втік із іранської тюрми до Канади після 11 років за ґратами. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

"Народжений в Ірані житель Канади Саїд Малекпур, що був засуджений до довічного ув’язнення в іранській тюрмі 11 років тому, зміг цієї п’ятниці успішно звідти втекти. Відео повернення Малекпура до Канади виклала в соцмережах його сестра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік зміг утекти з Ірану нелегальним шляхом під час короткотривалого тимчасового звільнення з в’язниці.

Саїд Малекпур, який є веб-дизайнером, був кинутий іранською владою за ґрати на все життя через те, що, на її думку, створена ним програма для завантаження в мережу фотографій використовувалась іранськими порносайтами. Веб-дизайнера арештували в 2008 році, коли той приїхав відвідати свого батька.

Таким чином, ув’язнення Малекпура стало одним із найбільш резонансних вироків, винесених іранцям-жителям інших держав. Згідно з даними Amnesty International, під час ув’язнення Малекпур піддавався фізичним та психологічним знущанням.

Нагадаємо, українського мандрівника, якого звинувачували у шпигунстві, випустили з іранської в'язниці.

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