Канадец иранского происхождения бежал из пожизненного заключения в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Канадский веб-дизайнер Саид Малекпур, родившийся в Иране, бежал из иранской тюрьмы в Канаду после 11 лет за решеткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Рожденный в Иране житель Канады Саид Малекпур, который был приговорен к пожизненному заключению в иранской тюрьме 11 лет назад, смог в эту пятницу успешно оттуда сбежать. Видео возврата Малекпура в Канаду выложила в соцсетях его сестра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что человек смог убежать из Ирана нелегальным путем во время кратковременного временного освобождения из тюрьмы.
Саид Малекпур, который является веб-дизайнером, был брошен иранскими властями за решетку на всю жизнь из-за того, что, по ее мнению, созданная им программа для загрузки в сеть фотографий использовалась иранскими порносайтами. Веб-дизайнера арестовали в 2008 году, когда он приехал навестить своего отца.
Таким образом, заключение Малекпура стало одним из самых резонансных приговоров, вынесенных иранцам-жителям других государств. Согласно данным Amnesty International, во время заключения Малекпур подвергался физическим и психологическим издевательствам.
Напомним, украинского путешественника, которого обвиняли в шпионаже, выпустили из иранской тюрьмы.