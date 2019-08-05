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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 92160 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100138 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129018 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139060 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127146 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128573 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130580 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Канадец иранского происхождения бежал из пожизненного заключения в Иране

Канадец иранского происхождения бежал из пожизненного заключения в Иране

Киев  •  УНН

 • 12926 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Канадский веб-дизайнер Саид Малекпур, родившийся в Иране, бежал из иранской тюрьмы в Канаду после 11 лет за решеткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Рожденный в Иране житель Канады Саид Малекпур, который был приговорен к пожизненному заключению в иранской тюрьме 11 лет назад, смог в эту пятницу успешно оттуда сбежать. Видео возврата Малекпура в Канаду выложила в соцсетях его сестра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек смог убежать из Ирана нелегальным путем во время кратковременного временного освобождения из тюрьмы.

Саид Малекпур, который является веб-дизайнером, был брошен иранскими властями за решетку на всю жизнь из-за того, что, по ее мнению, созданная им программа для загрузки в сеть фотографий использовалась иранскими порносайтами. Веб-дизайнера арестовали в 2008 году, когда он приехал навестить своего отца.

Таким образом, заключение Малекпура стало одним из самых резонансных приговоров, вынесенных иранцам-жителям других государств. Согласно данным Amnesty International, во время заключения Малекпур подвергался физическим и психологическим издевательствам.

Напомним, украинского путешественника, которого обвиняли в шпионаже, выпустили из иранской тюрьмы.

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