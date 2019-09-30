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Задержан осужденный за убийство, который сбежал из исправительной колонии

Киев • УНН

 • 17816 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. На пункте пропуска в Одесской области задержали осужденного за совершение убийства, сбежавшего из исправительной колонии в Николаевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.

Задержан осужденный за убийство, который сбежал из исправительной колонии

"В воскресенье, 29 сентября 2019 года, благодаря принятым Вознесенской местной прокуратуры Николаевской области скоординированным мерам, на пункте пропуска Государственной границы "Кучурганы-Первомайск" Раздельнянского района Одесской области, сотрудниками Государственной пограничной службы задержали осужденного, который 22 сентября этого года совершил побег из участка социальной реабилитации Государственного учреждения "Вознесенская исправительная колония (№ 72)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, злоумышленник отбывал наказание в местах лишения свободы в виде 8 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Сообщается, что 23 сентября 2019 года осужденному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 393 УК Украины (Побег из места лишения свободы или из-под стражи - ред.) и на следующий день судом удовлетворено ходатайство процессуального руководителя Вознесенской местной прокуратуры о предоставлении разрешения для задержания с целью его привода для участия в судебном заседании для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В ближайшее время судом будет рассматриваться вопрос об избрании разыскиваемому беглецу меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - отметили в прокуратуре.

Напомним, канадский веб-дизайнер Саид Малекпур, родившийся в Иране, убежал с иранской тюрьмы в Канаду после 11 лет за решеткой.

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