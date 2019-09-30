Задержан осужденный за убийство, который сбежал из исправительной колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На пункте пропуска в Одесской области задержали осужденного за совершение убийства, сбежавшего из исправительной колонии в Николаевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.
"В воскресенье, 29 сентября 2019 года, благодаря принятым Вознесенской местной прокуратуры Николаевской области скоординированным мерам, на пункте пропуска Государственной границы "Кучурганы-Первомайск" Раздельнянского района Одесской области, сотрудниками Государственной пограничной службы задержали осужденного, который 22 сентября этого года совершил побег из участка социальной реабилитации Государственного учреждения "Вознесенская исправительная колония (№ 72)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, злоумышленник отбывал наказание в местах лишения свободы в виде 8 лет лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Сообщается, что 23 сентября 2019 года осужденному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 393 УК Украины (Побег из места лишения свободы или из-под стражи - ред.) и на следующий день судом удовлетворено ходатайство процессуального руководителя Вознесенской местной прокуратуры о предоставлении разрешения для задержания с целью его привода для участия в судебном заседании для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
"В ближайшее время судом будет рассматриваться вопрос об избрании разыскиваемому беглецу меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - отметили в прокуратуре.
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