Затримано підозрювану у заволодінні 250 млн грн “Украгазбанку”

КИЇВ. 16 березня. УНН. Прокуратурою міста Києва спільно із СБУ та ГУ НП у місті Києві затримано підозрювану в організації злочинної схеми по заволодінню коштами державного банку ПАТ “Укргазбанк” у сумі 250 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.