Затримано підозрювану у заволодінні 250 млн грн “Украгазбанку”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Прокуратурою міста Києва спільно із СБУ та ГУ НП у місті Києві затримано підозрювану в організації злочинної схеми по заволодінню коштами державного банку ПАТ “Укргазбанк” у сумі 250 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.
“Встановлено, що у 2015 році вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку ПАТ “Укргазбанк”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з метою реалізації злочинного плану зловмисниця створила низку фіктивних підприємств, призначивши їх керівниками підконтрольних осіб, та залучила у якості співвиконавців інших осіб, які підшукали нотаріуса, що засвідчив незаконні угоди, та вчиняли інші дії, необхідні для здійснення злочинної оборудки.
Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки.
За погодженням із прокурором у кримінальному провадженні 38-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві.
Наразі за клопотанням прокуратури відносно зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Тривають заходи із встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.
Нагадаємо, держава планує продати державні Укргазбанк та ПриватБанк у 2020-му та 2022 роках відповідно.