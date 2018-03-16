Задержана подозреваемая в завладении 250 млн грн "Укргазбанка"

КИЕВ. 16 марта. УНН. Прокуратурой города Киева совместно с СБУ и ГУ НП в городе Киеве задержали подозреваемого в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО “Укргазбанк” в сумме 250 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.