Задержана подозреваемая в завладении 250 млн грн "Укргазбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Прокуратурой города Киева совместно с СБУ и ГУ НП в городе Киеве задержали подозреваемого в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО “Укргазбанк” в сумме 250 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.
"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка ПАО "Укргазбанк", - говорится в сообщении.
Как отмечается, с целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, подыскали нотариуса, показали незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.
Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.
По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.
Сейчас по ходатайству прокуратуры относительно злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению этого преступления.
Напомним, государство планирует продать государственные Укргазбанк и ПриватБанк в 2020-м и 2022 годах соответственно.