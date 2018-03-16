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Задержана подозреваемая в завладении 250 млн грн "Укргазбанка"

Задержана подозреваемая в завладении 250 млн грн "Укргазбанка"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Прокуратурой города Киева совместно с СБУ и ГУ НП в городе Киеве задержали подозреваемого в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО “Укргазбанк” в сумме 250 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка ПАО "Укргазбанк", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, подыскали нотариуса, показали незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.

Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.

Сейчас по ходатайству прокуратуры относительно злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, государство планирует продать государственные Укргазбанк и ПриватБанк в 2020-м и 2022 годах соответственно.

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